Junuzovic: "Das Schönste war das Gurkerl für Janko"

In Salzburg rennt nach der 6:2-Gala gegen den KRC Genk in der Champions League der Schmäh. Vor allem die beiden ehemaligen ÖFB-Teamkollegen Zlatko Junuzovic und Marc Janko (als TV-Experte) häkelten sich köstlich hin und her.

Die Reaktionen der Bullen nach dem 6:2

Alles begann schon beim Aufwärmen, da bemerkte Sky-Moderatorin Constanze Weiß, dass ein Ball in Richtung TV-Pult gerollt kam. Janko ging darauf nicht ein, denn wie sich später herausstellte schob ihm sein ehemaliger ÖFB-Kumpel "Zladdi" absichtlich ein Gurkerl.Janko ließ das nicht auf sich sitzen und ließ nach dem Spiel zwei Fragen ausrichten: "Hast du dir schon wieder die Haare gefärbt? Und: "Was erlaubst du dir, dass du in der 79. Minute einen Fehlpass spielst?"Junuzovic wusste natürlich, dass sich der ehemalige Sturm-Tank nur auf kreative Weise "rächen" wollte und konterte abermals: "Die Gurke, die ich dem Marc da geschoben hab', das war die allerschönste Aktion vom ganzen Tag!"Dann gab auch Janko zu, dass es ihn erwischt hatte: "Ja, er hat's wirklich gemacht. Aber ich zähle da nicht mehr mit, weil er mir in meiner Karriere schon so viele Wurzn geschoben hat.""Es ist wie im Traum. Ich bin extrem glücklich für die Stadt und den Verein. Mit dieser Truppe haben wir alle Möglichkeiten. Jeder Spieler ist immer bereit für Top-Leistungen, dass die ganze Mannschaft immer Einsatz zeigt, das ist mir so wichtig. Wir können noch besser spielen, es war kein perfektes Spiel.""Ich habe drei Tore gemacht, wir sind gut in die Champions League gestartet. Wenn das Stadion jubelt, ist es einfach das beste Gefühl der Welt. Wir haben einfach da weitergemacht, was wir schon die ganze Saison machen.""Gott sei Dank ist das Spiel aus, es ist dann nichts mehr gegangen, ich hatte glaube ich vier Krämpfe. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Schon von Anfang an, vorher schon in der Kabine. Der ganze Tag war unheimlich emotional. Wir wollten Power-Fußball spielen, aber dass es so genial wird, hätten wir auch nicht geglaubt. Wir hätten noch ein paar Tore machen können. Das wird so nicht jedes Spiel passieren, aber jetzt genießen wir das Momentum.""Das war ein unglaublicher Abend, der Zusammenhalt in der Mannschaft ist einfach genial. Wir werden das jetzt einfach genießen."