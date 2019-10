Justin Bieber findet Aaron Carters Tattoo "mutig"

Aaron ließ sich Rihanna mit einem Schlangenkopf ins Gesicht stechen. Justin "respektiert" das ... und macht unverständliche Andeutungen.

Was ist nur mit Aaron Carter los? Der Sänger hortete Waffen zuhause, beichtete seine Mordfantasien und fing sich dafür eine einstweilige Verfügung von seinem Bruder Nick Carter ein. Inzwischen sind die Waffen angeblich verkauft, der Geschwister-Zwist hält aber an.Hält Aaron nicht gerade sein neues Gesichts-Tattoo – einem "CG"-Cover der Sängerin Rihanna als Medusa nachempfunden – in die Kamera, wettert er bevorzugt gegen Nick. In seinem jüngsten Insta-Beitrag macht er beides zugleich. Das Bild zeigt Aaron auf einem Motorrad, dazu gibt's den (an Nick gerichteten?) Satz "Leg dich mit mir an, Bruder".Ausgerechnet dieses Foto suchte sich Justin Bieber aus, um Aaron zu seinem Peckerl zu gratulieren. "Mutiger Schritt mit den Gesichts-Tattoos[,] ich respektiere das", schrieb der Frischvermählte.Zeitgleich dürfte sich Justin aber auch um Aaron sorgen. Mit Sicherheit lässt sich das allerdings nicht sagen, da der zweite Kommentar des Sängers weder grammatikalisch noch semantisch Sinn ergibt. "But the paved the way thing is hmmm", schrieb Justin. Das bedeutet so wenig wie "Aber das gepflasterte der Weg Ding ist hmmm".Wie auch immer, Aaron hatte jedenfalls kurz zuvor noch selbst über seine Tattoo gescherzt. "Breaking News[,] es war alles ein With[,] ich habe mir nie das Gesicht tätowieren lassen", schrieb er zu einem Bild von Tilda Swinton, die ihm im Profil marginal ähnlich sieht.