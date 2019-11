Juve-Star Ronaldo nach Auswechslung stinksauer

Geht die Ära von Cristiano Ronaldo langsam zu Ende? Der Juve-Star musste gegen den AC Milan schon nach 55 Minuten Platz machen – und reagierte sichtlich sauer.

Er ist fünffacher Weltfußballer, hat mit Portugal den EM-Titel erobert, gewann fünf Mal die Champions League, erzielte mehr als 600 Pflichtspiel-Tore. Aktuell durchlebt Cristiano Ronaldo aber eine Krise.Zwar liegt er mit Juventus Turin nach einem 1:0-Sieg gegen den AC Milan weiter an der Tabellenspitze der Serie A . Aber: "CR7" spielt keine Hauptrolle mehr. Der 34-Jährige hält bei bescheidenen fünf Treffern im laufenden Bewerb.Coach Maurizio Sarri ist mit seinem Superstar offenbar unzufrieden. Im Champions-League-Match gegen Lok Moskau nahm er Ronaldo in der 82. Minute vom Platz. Gegen die Mailänder sogar in Minute 55.Das grenzt in den Augen des Ausnahme-Könners an Majestätsbeleidigung. Ronaldo würdigte Sarri beim Austausch keines Blickes, verschwand sofort in der Kabine.Schwacher Trost: Sein Ersatz Paulo Dybala erzielte in der 77. Minute das entscheidende Tor.