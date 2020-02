Juventus-Fans dürfen trotz Coronavirus einreisen

In Norditalien herrscht Aufregung um das Coronavirus. Zahlreiche Regionen wurden abgeriegelt, auch der Fußball ist betroffen. Fans von Juventus Turin dürfen aber trotzdem zum Champions-League-Gastspiel ihrer Mannschaft reisen.

Am Mittwoch (21 Uhr) gastiert die "Alte Dame" im Achtelfinal-Hinspiel bei Olympique Lyon. Im Vorfeld war bei den italienischen Fans die Unsicherheit groß. Müssen sie wegen des Coronavirus zu Hause bleiben? Nach dem Ausbruch der Krankheit in Norditalien wurden immerhin einige betroffene Regionen abgeriegelt und Spiele der Serie A verschoben.Doch die Klubführung gab nun bekannt: "Die französischen Behörden und Olympique Lyon haben bestätigt, dass es keinerlei Einschränkungen für anreisende Anhänger von Juventus gibt." Somit dürfen auch die Juve-Fans das Spiel im Groupama Stadion in Lyon auf den Tribünen mitverfolgen.Das Virus forderte in Italien bereits sieben Todesopfer. Die Zahl der Infizierten liegt in Österreichs Nachbarland bei 283.