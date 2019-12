K.o.-Schlag spaltet Lippe von MMA-Kämpfer

Der Niederländer Alistair Overeem musste am Samstag eine schmerzhafte Niederlage einstecken – und sich die Lippe nähen lassen.

Es war letztlich nicht der Abend des Alistair Overeem. Zunächst dominierte der MMA-Kämpfer am Samstagabend im Schwergewichtskampf der UFC seinen Gegner. Doch dann wurde der Niederländer in der fünften Runde – als noch vier Sekunden auf der Uhr waren – von Jairzinho Rozenstruik ausgeknockt.Die Niederlage in Washington D.C. war aber nicht das einzige Schmerzhafte für den 39-Jährigen an diesem Abend. Der siegbringende Schlag schickte Overeem zu Boden und hinterließ einen tiefen Schnitt in seiner Oberlippe. Der Schiedsrichter belohnte Rozenstruik mit einem K.o.-Sieg.Overeem twitterte nach der Niederlage: "Werde gerade genäht. Die Lippe sieht im Moment nicht gerade sehr sexy aus." Zudem empfand er den Abbruch des Kampfes durch den Referee als verfrüht.