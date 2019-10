Kampagne: Essen soll im Magen statt im Müll landen

Jährlich landen allein in den Wiener Großküchen 13.000 Tonnen Lebensmittel im Müll.

Rund 13.000 Tonnen an Lebensmitteln landen in den Wiener Großküchen pro Jahr im Müll – ein Fünftel der zubereiteten Speisen. Das entspricht 500 voll beladenen Müllwagen, rechnet Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ): "Wir kennen das ja alle von zu Hause. Man kauft einen Dreierpack, lagert das im Kühlschrank und Wochen später landet es im Mistkübel."Mit der Infokampagne "Nix übrig für Verschwendung" machen 58 Großküchen in Spitälern, Pflegeheimen und Betriebsrestaurants bis 20. Oktober auf das Problem aufmerksam. Mit einfachen Tricks – kleinere Portionen und Nachschlag auf Wunsch, nur rund 80 Prozent der Speisen werden vorbereitet, der Rest nach Bedarf laufend nachproduziert – konnten diese Betriebe seit 2007 bereits 22 Prozent Müll einsparen.