Kampfhund attackiert Kinder auf Spielplatz

Auf einem Spielplatz in Russland ist es zu einer brutalen Hunde-Attacke gekommen. Dabei wurden gleich mehrere Kinder von einem Bullterrier angegriffen und verletzt.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Spielplatz in der russischen Stadt Nischnewartowsk und wurde von Überwachungskameras aufgenommen.Auf dem Video (oben) sind zwei kleine Mädchen zu sehen, die gerade auf dem Platz spielten, als plötzlich ein Bullterrier durch ein Loch im Zaun kroch und auf die Kinder losging.Zuerst verfolgte der Kampfhund ein Kind in einer braunen Jacke, das allerdings keine Angst vor dem Vierbeiner zeigte und einfach stehen blieb.Der Bullterrier dürfte daraufhin das Interesse verloren haben und hatte es nun auf das zweite Mädchen abgesehen. Das Kind, das circa zehn bis elf Jahre alt war, wollte vor dem Tier wegrennen, wurde aber schnell eingeholt.In dem Video ist zu sehen, wie der Hund das Mädchen umkreist und immer wieder anspringt. Als sie schließlich zu Boden geht, wirft sich der Bullterrier auf sie und beißt ihr mehrmals in den Kopf.Mehrere Kinder und eine Lehrerin eilen dem Mädchen sofort zu Hilfe und versuchen den Bullterrier zu vertreiben. Der Vierbeiner lässt erst von dem Mädchen ab, als er von der Frau mit einem Schuh geschlagen wurde.Doch nun greift das Tier die anderen Kinder auf dem Spielplatz an, die vor dem Hund weglaufen. Gleich mehrere Mädchen und Buben werden von dem Vierbeiner attackiert und verfolgt. Das Video endet damit, dass die Kinder auf den Zaun klettern und sich vor dem Hund in Sicherheit bringen.Örtlichen Medien zufolge, soll es der Bullterrier geschafft haben aus der Wohnung seines Besitzers zu fliehen. Der 43-Jährige hatte die Türe offen gelassen.Jenes Mädchen, das von dem Hund in den Kopf gebissen wurde, erlitt mehrere Bissverletzungen, es befindet sich aber bereits auf dem Weg der Besserung. Der Hundebesitzer wurde angezeigt.