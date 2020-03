Kann man sich einen Mundschutz selbst nähen?

Ein Berliner Virologe erklärt, dass es keine abwegige Idee ist seinen Mundschutz selbst herzustellen.

Mundschutzmasken sind aktuell in vielen Geschäften Mangelware geworden. Auch in Tschechien ist die Nachfrage nach dem Hygieneprodukt hoch. Dort sind viele Menschen nun dazu übergegangen, sich Masken selbst zu nähen.Im NDR-Podcast räumte er aber zugleich mit einem häufigen Irrtum auf: „Man denkt immer, man schützt sich selbst mit der Maske, in Wirklichkeit schützt man aber andere." Würde jeder eine Maske tragen, könnte eine Infektion im Nahbereich verhindert werden.