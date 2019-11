Kannibalen-Ameisen aus dem Atombunker sind frei

Tausende Insekten waren jahrelang in einem seit Jahrzehnten aufgegebenen Atombunker gefangen. Jetzt haben Forscher sie wieder befreit.

Tausende Kahlrückige Waldameisensind 2016 aus ihrer Kolonie auf einem rostigen Schacht viele Meter in einen seit Jahrzehnten aufgegebenen, ehemals sowjetischen Atombunker nahe dem westpolnischen Midzyrzecz abgestürzt. Am Boden – ohne Königin, Licht oder Nahrung und von jedem Rückweg abgeschnitten – schlossen sie sich dann zu einer Notgemeinschaft zusammen und überlebten mysteriöserweise jahrelang.Jetzt haben die Entdecker der Kolonie, polnische Forscher um Wojciech Czechowski, eine Treppe in die Freiheit gebaut. Dabei haben sie entdeckt, wovon sich die Ameisen jahrelang ernährt haben.