Bloggerin Constantly K legt Kollektion nach

Wer den Salzburger Wirbelwind in Person von Karin Teigl kennt, der kennt auch ihre Modelinie, die im letzten Jahr startete. Jetzt ist sie mit der renommierten Modekette Breuninger unterwegs.

Coole Prints im Band-Shirt-Look, Office-taugliche Mäntel und die gerade angesagten "Slip Skirts" aus glänzendem Satin sind die Markenzeichen der neuen Kollektion von Karin Teigl alias Constantly K Ihre rund 192.000 Follower auf Instagram freuen sich schon auf die neuen Looks. Die aus fünf Teilen bestehende Kollektion ist ab sofort via breuninger.com erhältlich und bleibt der Linie von CYK, so der Name des Labels der Powerfrau, treu.Die It-Pieces sind ab 69,99 Euro zu haben und begrenzt erhältlich. Schnell sein!