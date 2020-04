Wurde Lagerfeld von Mutter ans Bett gefesselt?

Über ein Jahr nach Karl Lagerfelds Tod packt ein Freund des Designers über seine schreckliche Kindheit aus.

Enger Freund von Lagerfeld packt im Interview aus

Bereits 2008 enthüllte der mittlerweile verstorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld, dass er von seiner Mutter misshandelt wurde. In der Doku "Lagerfeld, der einsame König") erzählte er: "Eines Tages klappte sie den Klavierdeckel auf meinen Fingern zu und meinte: 'Zeichne lieber, das macht weniger Lärm'", erzählte er damals. Trotzdem bezeichnete der legendäre Designer sie als "perfekte Mutter".Jetzt kommen weitere schockierendere Enthüllungen über seine Mutter ans Licht. Elisabeth Bahlmann soll den damals 8-Jährigen mit Lederfesseln ans Bett gefesselt haben, um ihn vom Naschen abzuhalten. "Du siehst aus wie ich, aber nicht so gut", soll sie zu gesagt haben.Das behauptet André Leon Talley (70), der ehemalige Chefredakteur der "Vogue" und enger Freund von Lagerfeld in seinem im September 2020 erscheinenden Buch. Die "Daily Mail" hatte vorab Auszüge von dem Werk veröffentlicht.Der Designer habe die schlimme Geschichte Talley persönlich in einem privaten Gespräch erzählt. Daraufhin seien sie Freunde geworden. Der "Vogue"-Chefredakteur hatte in seiner Kindheit ähnliche schlimme Dinge erlebt.Karl Lagerfeld starb am 19. Februar im Alter von 85 Jahren im Amerikanischen Krankenhaus Paris.