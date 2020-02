5 Dinge, die Kaiser Karl der Welt hinterlassen hat

Am 19.2.2019 verstarb der wohl legendärste Modedesigner der letzten Jahrzehnte: Karl Lagerfeld. Der Welt hat der umtriebige Designer so einiges hinterlassen.

Als Workaholic in der Modeszene und darüber hinaus bekannt, hatte sich Karl Lagerfeld seit seiner Jugend unermüdlich ein Imperium aufgebaut. Große Namen wie Chanel oder Fendi gäbe es heute in dieser Form wahrscheinlich gar nicht mehr.Lagerfeld gab in den letzten Jahren zu, dass ihm viele abgeraten hatten für Chanel zu arbeiten, als er es 1983 übernahm. Damals lag das Pariser Modehaus im Dornröschenschlaf. Erst Karl Lagerfeld entstaubte das Image und machte es zu dem Mode-Giganten, den wir heute kennen mit einem Jahresumsatz von 9 Milliarden Euro.Dass Karl Lagerfeld Coco Chanel verehrte, ist bekannt. Seine Verehrung ging sogar so weit, dass seine Katze Choupette den gleichen Geburtstag wie jenen Coco Chanels hat - den 19. August.Als DER Couturier bekannt, setzte Karl Lagerfeld die Modewelt in Aufregung, als er 2004 die erste Designer-Kollektion für H&M entwarf. Was heute normal ist, war damals ein Quantensprung. Aber wer, wenn nicht Karl Lagerfeld hätte diesen machen können? Eben. Wie Lagerfeld betonte, hatte Stil nichts mit Geld, sondern Geschmack zu tun.Der schwedische Modekonzern sicherte sich damit nicht nur astronomische Verkaufszahlen, sondern den größten PR-Coup des Jahres.Claudia Schiffer war die erste, Cara Delevingne die letzte. Dazwischen waren weitere Supermodelnamen wie Freja Beha Erichsen oder Linda Evangelista."Karl war Magie für meine Karriere", erinnerte sich Claudia Schiffer später. Das deutsche Supermodel der 80er hatte aber das gleiche Schicksal wie viele ihrer späteren Kolleginnen: Verlor Lagerfeld das Interesse, ließ er seine Schützlinge wie heiße Kartoffeln fallen.Das italienische Modehaus Fendi war ebenfalls unter den Flügeln von Karl Lagerfeld. Legendäre Fashion Shows wie auf der chinesischen Mauer oder beim Trevi-Brunnen in Rom 2016 wurden von Karl Lagerfeld konzipiert.Zwischen 1980 und 1982 kam Karl Lagerfeld immer wieder nach Wien, um die Schüler der Modeklasse an der Angewandten zu unterrichten. Und er war - wie immer - der erste, der als internationaler Gast-Professor nach Wien kam.Dass die Wiener ihn "Herr Professor" nannten, amüsierte den Deutschen, wie er in einem Interview mit dem Modemagazin "Elle" kurz vor seinem Tod anmerkte.