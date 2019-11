06.11.2019 3:57 Karten für die Bounce Fight Night zu gewinnen

Teilnehmen & Marco Nader am 23.11. in der Erste Bank Arena live in Aktion erleben. Bild: GEPA-pictures.com

"Heute" verlost 5 x 2 Karten für die Bounce Fight Night am 23. November in der Erste Bank Arena in Wien-Donaustadt mit Marcos Nader und Khalil El Harraz.