"Heute" & Sky verlosen Tickets für Stadthallen-Finale

"Heute" & Sky verlosen Tickets für die ERSTE BANK OPEN 500 zum THIEMstag ab 22.10. sowie zum Finaltag am 27.10. in der Wiener Stadthalle!

~ 1 x 2 Tickets für den "THIEMstag" am Dienstag, 22. Oktober~ 1 x 2 VIP-Tickets für "THIEMstag" am Dienstag, 22. Oktober~ 2 x 2 Tickets für den Finaltag am Sonntag, 27. OktoberDie Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sind das jährliche Tennis-Highlight im heimischen Sportkalender. Seit 1974 geben sich Stars von Agassi über Muster und Thiem bis hin zu Zverev in der Wiener Stadthalle ein Stelldichein.Von 19. bis 27. Oktober 2019 finden die Erste Bank Open bereits zum fünften Mal als ATP 500-Turnier statt. Das Turnier in der Wiener Stadthalle ist die höchstdotierte Sportveranstaltung Österreichs und gleichzeitig das fünftgrößte europäische Turnier auf der ATP World Tour!Alle Infos unter:Mit "Heute" & Sky kannst du bei diesem großen sportlichen Event live dabei sein! Einfach das untenstehende Formular ausfüllen & mit ein wenig Glück die Tickets gewinnen.