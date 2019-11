Katze rettet Baby vor Treppensturz

In den sozialen Medien wird eine Katze dafür gefeiert, dass sie ein Baby davor bewahrte, eine Treppe hinabzustürzen.

Spiel oder Rettung

Catwoman – diesen Übernamen hat sich eine Katze aus Kolumbien wahrlich verdient. Ein Video zeigt, wie die siamesische Katze mit dem Namen Gatubela ein Baby vor einem Treppensturz bewahrt.Der kleine Samuel krabbelte auf dem Boden seines Zuhauses umher und machte sich auf den Weg zu einer offenen Tür, die zu einer steilen Treppe führt. Gatubela reagiert sofort, springt vom Sofa und klammert sich an den 1-Jährigen. Anschließend stellt sie sich Samuel in den Weg – mit Erfolg. Das Kind zieht sich aus der Gefahrensituation zurück.Das Video der Heldenkatze wurde auf Facebook geteilt und mittlerweile über 25.000 Mal geteilt. Im Post heißt es: "Ich präsentiere euch den Helden der Woche. Gatubela, du bist ein Segen."Es ist unklar, ob sich die Katze der gefährlichen Situation bewusst war oder ob sie einfach nur spielen wollte. Allerdings hatte ihr Einschreiten den gewünschten Effekt. Samuel krabbelte in seinem Strampler wieder zurück in die Mitte des Raums.