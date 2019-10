Katze von Auto erfasst, verletztes Tier gerettet

Das kleine Kätzchen kroch mit bewegungsunfähigen Hinterbeinen am Hauptplatz von Mistelbach umher.

So arm! Am Hauptplatz in Mistelbach wurde jetzt ein kleines Kätzchen gefunden. Das Tier kroch mit Verletzungen an den Hinterbeinen auf und ab, war vermutlich von einem Fahrzeug erfasst worden.Aufmerksame Bürger alarmierten das Tierheim am Dechanthof, das Team fuhr umgehend aus, um das Katzerl zu retten.Das auf den Namen "Becki" getaufte Samtpfötchen dürfte einen Beckenbruch erlitten haben, wurde umgehend in die Tierklinik überstellt.