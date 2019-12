Katzenkind hinter Tacho von Fiat 500 gefangen

Außergewöhnlicher Zwischenfall in Warth (Neunkirchen): Ein Kätzchen verkroch sich in einem Auto, steckte schließlich hinter der Tachometer-Scheibe fest.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Florianis aus Warth (Bezirk Neunkirchen) gerufen.Eine Frau entdeckte eine herrenlose, kleine Katze, nahm sie mit, doch das Tier entwischte ihr und versteckte sich im Auto.Weil die tierliebe Helferin das Samtpfoten-Baby nicht mehr finden konnte, wandte sie sich verzweifelt an die Feuerwehr.Und die suchte jeden Millimeter des mittlerweile in der Garage geparkten Fiat 500 ab – und wurde dann fündig: Hinter der Tachoscheibe miaute es plötzlich.Zehn Minuten lang tüftelte die Feuerwehr herum, bis sie die Kleine endlich zu Gesicht bekamen. Doch die wollte so gar nicht herauskommen und fauchte die Helfer kleinlaut an, wehrte sich mit Kratzversuchen.Nach rund einer halben Stunde gab das Katzerl aber auf und ließ sich von ihrer Retterin wieder in die Arme schließen.