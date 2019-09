ÖGB-Chef Katzian an Horten: "Tut mir leid"

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian hat sich bei der Milliardärin Heidi Goess-Horten entschuldigt: "Ich habe mich zu einer Wortwahl verstiegen, die nicht in Ordnung war."

Der ÖGB-Präsident hatte vor einer Woche beim Wahlkampf-Auftakt der FSG-Gewerkschafter folgende Aussage Richtung ÖVP getätigt: "An Neid auf die Aufg'spritze mit ihre Zwa-Millionen-Ketten ham mir ned."



Diesen Sager wollte sich Horten nicht gefallen lassen. Sie drohte mit einer Klage. Auch in den sozialen Netzwerken gingen die Wogen hoch. Katzian wurde Sexismus vorgeworfen.



Eine Woche später folgt nun die Entschuldigung: "Ich bedauere diese Wortwahl zutiefst, sie tut mir wirklich leid." Er hatte nicht die Absicht mit seiner Äußerung Horten oder andere Frauen zu beleidigen. Auch wolle er Äußerlichkeiten nicht zum Gegenstand der politischen Debatte machen. "Das ist auch nicht mein Stil", so Katzian.



Horten nahm die Entschuldigung an, wie ihr Anwalt Manfred Ainedter gegenüber dem "Kurier" bestätigte. "Er hat sich entschuldigt und das richtig gestellt. Das ist in Ordnung. Man kann nun überlegen, nicht mehr zu klagen."