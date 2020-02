Kein Faschingsscherz: Coup bei Krapfen-König

Spektakulär gescheiterter Einbruch in die Konditorei Groissböck: Zwei Männer wurden beim Versuch, über das Dach in das Lokal einzusteigen, geschnappt. Kassa und Krapfen blieben unbeschadet.

Burschen gefasst

Rififi zum Faschingsbeginn: In der Nacht auf Dienstag gab es in Favoriten um 1.15 Uhr einen Einbruchsalarm der seltenen Art. Die Nachricht am Polizei-Notruf: "Da sind zwei seltsame Typen am Dach vom Groissböck!"Als die Polizei wenig später beim beliebten Stammlokal der Konditoreikette in der Raxstraße (Favoriten) eintraf, hatten sich die Verdächtigen scheinbar verflüchtigt. Zwei Beamte erklommen das Flachdach, fanden die beiden versteckt hinter dem Kasten der Entlüftung der Bäckerei.Das Duo sprintete los, sprang über die Brüstung drei Meter in die Tiefe – und landete direkt in den Armen der dort wartenden zweiten Streifenbesatzung. Die Burschen (16 bzw. 17 Jahre alt) aus Moldawien hatten mehrere hundert Euro Bargeld sowie Einbruchswerkzeug bei sich.Sie gaben an, vom Nebenhaus über das Rohr der Lüftungsanlage zunächst auf das Flachdach gelangt zu sein. Dann wollten sie über eine Lichtkuppel in das Büro des Geschäfts eindringen. Der Versuch ist spektakulär gescheitert, die berühmten Krapfen aus dem Hause Groissböck blieben unbeschadet ...