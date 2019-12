Kein Geld! Stöger streicht Austria-Trainingslager

Finanzprobleme plagen die Austria. Sportvorstand Peter Stöger schnall den Gürtel enger und streicht das Winter-Trainingslager und die große Weihnachtsfeier.

"Wir sind noch weit weg von alles gut", meinte Austria-Verteidiger Michael Madl nach dem 5:0-Sieg über Hartberg bei "Sky". Der jüngste Erfolg war vielleicht Balsam auf der sportlichen Seele der Favoritner, auf Platz sechs fehlen aber immer noch fünf Punkte.Und dann sind da auch noch die Finanzprobleme, von denen die Wiener geplagt werden. Der Austria fehlt es nach dem Stadion-Neubau an Geld – und so müssen notgezwungen außergewöhnliche Maßnahmen gesetzt werden. "Wir sind das Budget durchgegangen und haben ein paar Sachen vorweg aus dem Budget gecuttet und herausgenommen", erklärte Sportvorstand Peter Stöger bei "Talk und Tore". "Da ist das Trainingslager der Profimannschaft und auch die große Weihnachtsfeier dabei."Der 53-jährige Wiener weiters: "Jetzt kann man sagen: Ist das alles notwendig? Wenn man es summiert, dann kommt am Ende des Tages ein ordentlicher Batzen Geld heraus. Es ist vieles gewachsen, da gehört normalerweise ein Trainingslager dazu, weil es Usus ist. Wir sind eben viele Bereiche durchgegangen und haben dann festgestellt, Sachen einzusparen, in dem Fall bringt es dann ein bisschen Sicherheit und Ruhe ins Haus und dann werden wir schauen, was wir damit machen."Müssen Grünwald, Monschein und Co. jetzt tatsächlich bei Minusgraden schuften, während sich der Rest der Liga unter der Sonne auf das Frühjahr vorbereitet? "Das heißt nicht, dass wir nicht schauen, ob wir flexible Lösungen für ein Trainingslager finden können", erzählte Stöger. "Aber rein von dem, dass wir suchen und das bestmögliche Trainingslager nehmen um die teuerste Kohle – das spielt es in der Saison auf jeden Fall einmal nicht. Das ist vielleicht auch ein Fingerzeig. Es ist eng und der Verantwortung stellen wir uns."