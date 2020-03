Kein Schreibtisch im Home Office? So geht's auch!

Aufgrund der Corona-Krise arbeiten jetzt besonders viele Menschen im Home Office. Doch nicht jeder hat daheim den richtigen Arbeitsplatz dafür. Hier gibt's die witzigsten Beispiele für Home Office ohne Schreibtisch.

Für all jene, die noch nie von zu Hause gearbeitet haben, ist dieser Schritt wohl eine große Umstellung. Wer zu Hause einen Schreibtisch mit einem bequemen Drehstuhl besitzt, ist klar im VorteilDoch was machen jene Leute, die so einen Arbeitsplatz nicht zu Hause vorfinden? Meist braucht man für das Home Office ja nur einen Laptop mit Internetverbindung. Und den kann man ja überall aufstellen.Wir haben die lustigsten und kreativsten DIY-Arbeitsplätze aus den sozialen Netzwerken gesammelt.Zwar raten ja Experten eher nicht dazu, die Büroarbeit im Schlafzimmer zu erledigen, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Und wenn es in den anderen Räumen zu laut wird, kann man das Home Office einfach auf den Gang verlegen.Und im Badezimmer lassen sich die vielen Tonnen an Klopapier endlich sinnvoll nutzen.Ein richtiger Heimwerker baut sich sein Büro einfach selbst.Auch der Kleiderschrank lässt sich kurzerhand zum Arbeitsplatz umfunktionieren. Und wenn du keinen Schreibtisch besitzt, kannst du alternativ auch ein Bügelbrett verwenden.Manche arbeiten einfach lieber im Stehen. Wenn allerdings Kinder im Haus sind, wird das Home Office zu einer echten Herausforderung.