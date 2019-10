Keine Angst vorm Zahnarzt: Lorena unter Vollnarkose

Keine Angst vorm Zahnarzt hat Lorena (34): Sie war am Donnerstag die 3.000 Patientin, die bei "Narkose-Zahnarzt" Dr. Becker behandelt wurde.

Zahnarzt Michael Becker aus Pöchlarn (Bezirk Melk) kann mittlerweile auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken: 3.000 Mal behandelte er Patienten unter Narkose. Mit dabei: Anästhesist Johann Reikersdorfer und Primar Herwig Feik.Die Zielgruppen des Pöchlarner Zahnarztes sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Menschen mit Zahnarztphobie und Kinder. Aber auch Patienten, die sich Weisheitszähne entfernen lassen müssen, greifen gerne auf das Angebot von Michael Becker zurück. So wie auch Lorena, die 34-Jährige kommt einmal im Jahr zur Kontrolle und war die 3.000ste Patientin.Seit Sommer 2018 gibt es in der Ordination einen Lift vom hofseitigen Eingang direkt in die Praxis, wodurch ein barrierefreier Zugang möglich ist. Im eigenen Labor werden von Zahntechnikern Prothesen individuell angepasst.Bereits am 1. Dezember 2005 hatte Michael Becker seinen 1.000ten Narkosepatienten, am Valentinstag 2013 seine 2.000ste Behandlung.