Keine Lust zu kochen? Diese Restaurants liefern

Ihr könnt die Bohnen aus der Dose nicht mehr sehen und die Küche gleicht einem Schlachtfeld? Wer nicht mehr selbst kochen will, lässt sich jetzt beliefern.

Unsere Top 10 in Wien

Unser Top 1 in Salzburg

Während die einen in der Coronakrise zu Höchstformen in der Küche auflaufen, hängen den anderen Dosenbohnen, Toastbrot und Spagetti mit Pesto schon zum Hals heraus. Zum Glück trotzen einige Restaurants und Lokale dem österreichischen Shutdown und versorgen uns auch in Zeiten der Quarantäne mit ihren Spezialitäten - per Lieferservice (oder Abholstation).Einziges Manko: Manche liefern nur in einem eingeschränkten Radius.Der Feinkostladen in der Dominikanerbastei 10 hat weiterhin - inklusive vorgekochter Gerichte - geöffnet. Zusätzlich bietet Marco Simonis derzeit aufgrund der Coronakrise ein wöchentlich wechselndes "Best of" aus seinem Sortiment zum Aufwärmen im Lieferservice an.Auch Sören Herzig hat sich dazu entschlossen, uns zu Hause mit seinen Kochkünsten zu versorgen, wo sie nur aufgewärmt werden müssen.Die asiatischen Köstlichkeiten können Montag bis Samstag von 8 bis 14 Uhr bestellt werden, die Zustellung erfolgt zwischen 17 und 19 Uhr. Achtung: Geliefert wird nur in die Bezirke 2,3,4,5,6,7,9 und 19.Das Albert von Mario Bernatovic in der Josefstadt liefert von Montag bis Freitag in die umliegenden Bezirke Gerichte wie knusprigen Oktopus mit Tintenmayonnaise, geschmorte Rote Rüben mit Mandarinen und Limettencreme, aber auch knusprigen Schweinsbauch mit Kraut und Knödel ab 20 Euro frei Haus. Auch eine Selbstabholung ist hier möglich.Die österreichisch-orientalischen Gerichte kommen dank Mjam und Lieferando die ganze Woche bis zu einem Großteil von euch nach Hause. Zur Not: Die Speisen können auch abgeholt werden.Die "Damn Good Dumplings" werden Montag bis Freitag mit Lieferando ab 10 Euro in die umliegenden Haushalte zugestellt.Die vermutlich besten Poké Bowls in Wien‎ können immer noch vorbestellt und abgeholt werden. Oder über Mjam nach Hause bestellt werden - ein Service, der leider nur den Inneren Bezirken vorbehalten ist.Lust auf ein klassisches Wiener Schnitzerl? Das Figls stellt seine Hausmannskost im 18. und 19. Bezirk täglich zwischen 12 und 20 Uhr zu.Die Gerichte des kreativ-chinesischen "ON" werden über Lieferando und Mjam verteilt, allerdings nur in die Bezirke 1 bis 7 sowie 12. Mindestbestellung: 25 €.Lust auf Burger? Swing Kitchen stellt in manche Bezirke via Mjam zu.Haubenkoch Andreas Döllerer bietet von Dienstag bis Freitag einen Mittagstisch-Service an, bei dem jeden Tag ein anderes leckeres Gericht abgeholt werden kann - oder direkt vor die Haustüre geliefert wird.(Christine Scharfetter)