Keine OP nötig! Feller hofft auf Blitz-Comeback

Die schlechte Nachricht: Ski-Ass Manuel Feller erlitt einen Bandscheibenvorfall. Die Gute: Dem Tiroler bleibt eine Operation erspart. Eine Rückkehr auf Skier noch im Jänner scheint möglich.

"Bandscheibenvorfall 2.0. Ja, so schnell geht's und man ist wieder ganz unten angelangt...aber ich komm wieder, keine Frage", teilte Manuel Feller seinen Fans auf Instagram mit, als er noch in den USA die traurige Diagnose eines Bandscheibenvorfall erhalten hatte.Wieder zurück in Österreich sah sich Dr. Michael Gabl den 27-jährige Tiroler genauer an und präzisierte die Diagnose auf einen Bandscheibenvorfall zwischen drittem und viertem Lendenwirbel – der laut "Krone" nicht operiert werden muss.Feller, der im ersten Schock noch vom Saison-Aus sprach, könnte somit viel früher als erwartet wieder in den Weltcup-Zirkus zurückkehren. Verläuft die Genesung ideal, stürzt er sich im Jänner vielleicht wieder in den Stangenwald – gerade rechtzeitig zu den "Klassikern" wie dem Slalom am Kitzbüheler Ganslernhang (26. Jänner)