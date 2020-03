Keine Zuschauer bei Holmenkollen-Spielen

Der Coronavirus macht auch vor dem Weltcup der Nordischen nicht Halt. Die traditionellen Spiele in Oslo finden ohne Zuschauer statt.

Die Holmenkollen-Spiele in der norwegischen Hauptstadt sind jedes Jahr ein Fixpunkt im Nordischen Ski-Weltcup. Zigtausende begeisterte Fans pilgern zu den Sprungschanzen und Langlaufloipen. Nicht allerdings an diesem Wochenende.Wie die Organisatoren am Donnerstag bekannt gaben, sind bei den Bewerben im Skispringen als Auftakt der Raw-Air-Tour, im der Nordischen Kombination, im Langlaufen sowie im Damen-Skispringen keine Zuschauer zugelassen.Die norwegischen Behörden hatten dies als Vorsichtsmaßnahme vorgeschrieben. "Die Ski-Arena wird für die Zuschauer gesperrt. Und wir fordern die Öffentlichkeit dringend auf, am Wochenende auch nicht in Gebiete außerhalb der Arena zu kommen", erklärte Svein Lyngroth von der Stadtverwaltung Oslo.