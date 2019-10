Kendall & Kylie: Taschen-Mania in der 2. Runde

Das Schwestern-Duo aus dem Kardashian-Clan hat sich wieder mit Deichmann zusammen getan. Die Reality-Stars haben eine leistbare Taschen-Kollektion zum zweiten Mal kreiert.

Wenn Kendall und Kylie etwas angreifen, wird es zu Gold. Den Midas-Touch verleihen sie jetzt auch - wieder - an Deichmann, der bereits eine Kollektion der beiden Schwestern in den Läden hatte . Die deutsche Schuh-Kette bringt im Herbst die nächste Kollektion der Megastars auf den Markt.Mit Schlangenlederprint und Bauchtaschen sind natürlich die Neunziger Jahre nicht nur im Trend, sondern auch hier mit dabei. Aber nicht nur Taschen, sondern auch Sneaker haben die beiden L.A. Schwestern mit im Gepäck. Darunter auch entzückendes Reise-Set, das sich für jeden Kardashian-Fan gut unterm Weihnachtsbaum machen wird.Die Teile sind ab sofort bei Deichmann online und offline in den Stores erhältlich.