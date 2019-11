KFZ-Werkstatt in Liesing ging in Flammen auf

In den frühen Morgenstunden des Dienstags kam es in einer Werkstatt im 23. Wiener Bezirk zu einem Brand. Die Berufsfeuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus.

Feueralarm in Wien-Liesing: Gegen 6 Uhr morgens wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Brand alarmiert. Eine KFZ-Werkstatt in der Kinskygasse ging aus bislang unbekannter Ursache plötzlich in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte sofort zum Löscheinsatz aus.