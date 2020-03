Kicker 3.000 Kilometer aus Quarantäne geflüchtet

Eigentlich hätten die Kicker vom spanischen Erstligisten Celta Vigo zu Hause bleiben sollen. Doch Fußballprofi Pione Sisto hat sich nicht daran gehalten.

Trotz der Ausgangssperre, die wegen des Coronavirus in ganz Spanien gilt, hatte sich Sisto auf den Heimweg gemacht.Der 25-jährige Däne hatte sein Haus in der nordspanischen Stadt verlassen, um 3.000 Kilometer mit dem Auto bis in die dänische Hauptstadt Kopenhagen zu fahren.Der Klub hatte dem Stürmer die Freigabe zur Heimreise nicht erteilt, erfuhr erst im Nachhinein von der Flucht des 25-Jährigen. Celta Vigo kündigte allerdings bereits eine harte Strafe für den Dänen an.