Kicker nutzt Quarantäne für einen Heiratsantrag

Was tun in Corona-Quarantäne? Ein Profikicker aus Mallorca nutzte die Zeit, um vor seiner Holden auf die Knie zu gehen und die Frage aller Fragen zu stellen.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzt Spanien harte Maßnahmen. Die Regierung hat das Land fast vollständig unter Quarantäne gestellt. Nur Wege zur Arbeit und für wirklich notwendige Besorgungen sind den Bürgern noch erlaubt.Somit sitzt auch Mallorca-Stürmer Lago Junior in seinen eigenen vier Wänden fest. Doch der Ivorer stellte dabei die Weichen für seine private Zukunft – in dem er seiner Model-Freundin Fabiola Parralo Macias einen Heiratsantrag machte.Im hauseigenen Garten, den der 29-Jährige schon vor Corona-Zeiten zu einem Fußballplatz umfunktioniert hatte, ging er vor den Augen der verdutzten Tochter auf die Knie – und Macias sagte "Ja"! (siehe oben)"Wir haben zusammen schwere Zeiten durchgestanden. Aber wir wussten stets, wie wir diesen Schmerz in wundervolle Momente umwandeln können", streute Lago junior seiner Herzensdame auf Instagram noch weitere Rosen. "Deshalb war ich mir sicher, dass ich eines Tages vor dir auf die Knie gehe und um deine Hand anhalten werde. Ich habe es nun getan, weil ich in Zukunft jeden Tag meines Lebens mit dir und unserer Tochter verbringen möchte. Ich liebe dich, mein Engel!"