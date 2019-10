Kicker schlägt "Schiri" nach Roter Karte k.o.

Nach Rot vom Schiedsrichter sah ein Spieler Rot! In der deutschen Kreisliga wurde ein Referee niedergeschlagen und musste mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden.

Schiedsrichter-Eklat am Wochenende in Deutschland. In einem deutschen Kreisliga-Spiel in Hessen zeigte der Referee einem Spieler die Rote Karte und wurde dafür vom Betroffenen mit einem Faustschlag niedergestreckt. Der Unparteiische bleibt, wie im Video eines Zuschauers zu sehen, offenbar bewusstlos liegen.Fünf Minuten vor Schluss der Partie in der hessischen Kreisliga C zwischen Münster und Semd kam es zum Eklat. Der Referee zeigt einem Münster-Kicker Gelb-Rot, worauf dieser den Schiedsrichter niederschlägt. Der Täter sprang zur Seite und lief davon, machte keine Anzeichen, dass er seinem Opfer auf die Beine helfen wollte.Das Spiel wurde abgebrochen, das Opfer mit einem Rettungshubschrauber ins Spital eingeliefert. Der Vorfall wird polizeilich weiterverfolgt, der Spieler muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.Im Berliner Amateurfußball wurde unterdessen der Spieltag am vergangenen Wochenende wegen eines Streiks der Schiedsrichter abgesagt. "Wir wollen auf die Gewalt auf Fußballplätzen aufmerksam machen", sagte Schiedsrichtersprecher Ralf Kisting im Deutschlandfunk.