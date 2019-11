"Bei Erfolg sind sehr viele Leute an dir interessiert"

King & Potter wurden für ihren neuen Song "Loose Love" durch ihre Erfahrungen im Musikbusiness inspiriert.

King & Potter "Loose Love"

Mit ihrer Debütsingle "Blinded By Love" schossen die beiden jungen Musiker Benny König und Martin Hafner sofort von 0 auf 100 in die Charts. Das Jahr 2019 war für das Duo ein absolut erfolgreiches, neben Heavy Airplay im Radio spielten sie auch zahlreiche Konzerte, darunter auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest.Mit dem Erfolg offenbarte sich den beiden allerdings auch die dunkle Seite des Musikbusiness. Schulterklopfer, die auf der Welle mitreiten wollten, brachten sich in ihr Schaffen ein. "Wenn man anfängt, ein bisschen Erfolg zu haben, im Radio zu laufen, Konzerte zu geben, dann passiert es relativ schnell, dass sehr viele Leute plötzlich an einem interessiert sind", so Benny König. Selbst auferlegter Erfolgsdruck sorgte dafür, dass die Kreativität zum Erliegen kam.In ihrem neuen Song "Loose Love" ziehen King & Potter nun Bilanz und singen sich den Frust über die negativen Erlebnisse, die man so verarbeitet hat, von der Seele. Aber auch die positiven Eindrücke, die sich in den letzten Monaten angesammelt haben, werden darin künstlerisch umgesetzt.Auch im kommenden Jahr wird es, so versprechen die zwei, wieder neue Musik von King & Potter zu hören geben.