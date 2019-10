Kinotickets für die Comic Night von JOKER gewinnen

"Heute" und Cineplexx verlosen 15 x 2 Kinotickets für "Joker", am 10. Oktober in Wien und Linz.

Für immer allein in der Menge, sucht Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) nach Anschluss. Doch während er die verrußten Straßen von Gotham City durchstreift und mit den graffitiverschmierten Zügen des Transitverkehrs durch eine feindselige Stadt voller Spaltung und Unzufriedenheit fährt, trägt Arthur zwei Masken. Die eine malt er sich täglich für seine Arbeit als Clown auf. Die andere kann er niemals ablegen; sie ist die Verkleidung, die er trägt, in seinem vergeblichen Versuch, sich als Teil der Welt um ihn herum zu fühlen und nicht wie der missverstandene Mann, den das Leben immer wieder niederstreckt.Aufgewachsen ohne Vater hat Arthur eine zerbrechliche Mutter (Frances Conroy), zweifellos seine beste Freundin, die ihm den Kosenamen Happy gibt. Dieser Spitzname bringt in Arthur ein Lächeln hervor, das allen Schmerz dahinter zu verbergen weiß. Doch jedes Mal, wenn er von Teenagern auf der Straße drangsaliert, von Anzugträgern in der U-Bahn verspottet oder einfach nur von seinen Arbeitskollegen gehänselt wird, entfernt sich der soziale Außenseiter einen Schritt weiter von seinen Mitmenschen.und Cineplexx verlosen je 5 x 2 Tickets für die KinosCineplexx LinzVillage Cinemas WienApollo WienDie Vorstellungen finden am Donnerstag, 10. Oktober um 20.30 Uhr statt. Das Gewinnspiel ist bis 7. Oktober (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.