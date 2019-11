Klagenfurt bleibt Erster, Violets-Sieg im Liga-Keller

Leader Austria Klagenfurt und Verfolger SV Ried feierten in der 14. Runde der 2. Liga Siege im Gleichschritt. Die Kärntner gewannen in Innsbruck mit 4:2, die Rieder beim FAC mit 2:1. Den Young Violets gelang ein Befreiungsschlag.

Die Klagenfurter ließen in Innsbruck nichts anbrennen, verteidigten mit dem 4:2-Erfolg die Tabellenführung und sind weiterhin als einziges Team ungeschlagen. Jaritz (3.) und Gkezos (33.) hatten die Kärntner zwei Mal in Front gebracht, Wallner (11.) und Satin vom Elfmeterpunkt (51.) zwei Mal ausgeglichen, ehe Rusek (77.) und Zubak (84.) den neunten Klagenfurt-Sieg fixierten.Die Rieder setzten in Floridsdorf die Siegesserie fort, feierten mit dem 2:1-Erfolg beim FAC den siebten Sieg in Folge. Dank der verwandelten Elfmeter von Jefte (23.) und Wiessmeier (43.). Boenisch hatte in der 37. das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Die Rieder liegen punktgleich mit Klagenfurt an der Spitze, sind nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz Zweiter.Im Tabellenkeller feierten die Young Violets der Wiener Austria einen fulminanten 4:1-Heimerfolg über Schlusslicht Kapfenberg. Yateke (22.), Handl (68.), Pichler (71.) und Demaku (94.) trafen für die Jung-Veilchen, Sencar hatte in der 75. Minute den Ehrentreffer der Obersteirer erzielt. Damit schoben sich die Wiener auf den 14. Tabellenplatz vor.Mit einem 3:1-Erfolg in Horn schoben sich die Juniors OÖ auf den fünften Tabellenplatz vor. Benko (42.), Cvetko (60.) und Plojer (82.) hatten für die Oberösterreicher getroffen, Kara war in der 63. Minute der Ehrentreffer für die Waldviertler gelungen. Die Horner bleiben damit Elfter.Nach drei Unentschieden in Folge fuhr Amstetten wieder einen "Dreier" ein, feierte einen 2:0-Erfolg gegen Lustenau. Gremsl (45+3.) und Wurm (64.) trafen für die Niederösterreicher, die sich auf Rang neun vorschoben, die Vorarlberger rutschten auf Rang sechs ab.