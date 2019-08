Klare Worte! Stöger nimmt Austria-Spieler in Pflicht

Nach dem Fehlstart von Austria Wien meldet sich Peter Stöger ausführlich zu Wort. Der Sport-Vorstand der Violetten richtet deutliche Worte an die Spieler.

Nach vier Niederlagen in sechs Saison-Pflichtspielen ist bei den Violetten bereits Feuer am Dach. Was sind die Gründe dafür, dass sie nicht in die Spur finden und in der dritten Europa-League-Qualirunde an Apollon Limassol scheiterten?"Ich habe das Team jetzt eine Weile aus der Distanz beobachtet", meint Stöger auf "Sky". "Man merkt, dass sich einige Spieler unter verschiedenen Trainern nicht wie gewünscht entwickelt haben." Dennoch muss Coach Christian Ilzer mit dem Material arbeiten, das jetzt im Austria-Kader steht. "Es gibt keine zehn Sparbücher für zehn Spieler", stellt Stöger klar.Wie ist nun der Anspruch, was ist die Marschroute für die kommenden Aufgaben? "Wir müssen die Spieler öfter ans Limit bringen, sie im fußballerischen und charakterlichen Bereich verbessern", erklärt der Ex-Coach von Köln und Dortmund. Nachsatz: "Außerdem werden wir schauen, wer bereit ist, den Weg mit der Austria zu gehen." (red)