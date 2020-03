Klopp fordert Fans auf: "Denkt an Verwundbare"

Die Premier League hat am Freitag den Spielbetrieb bis 3. April eingestellt. Zuvor waren erste Fälle, darunter Arsenal-Coach Mikel Arteta, bekannt geworden. Liverpool-Coach Jürgen Klopp richtete nun eine Botschaft an die "Reds"-Fans.

In einem offenen Brief forderte der deutsche Coach des entthronten Champions-League-Siegers die Fans dazu auf, Rücksicht zu nehmen."Das ist sicher nicht der Zeitpunkt, an dem die Gedanken eines Fußball-Managers wichtig sind. Aber ich verstehe, dass die Fans nun etwas von der Mannschaft hören wollen. Zu allererst: Jeder von uns muss alles tun, um die anderen zu schützen", startete der 52-Jährige."Das sollte zwar immer im Leben so sein. Aber im Moment umso mehr. Ich sage immer, Fußball sei die Wichtigste der unwichtigen Sachen. Aber heute sind Fußballspiele wirklich nicht wichtig. Das Virus zeigt, dass der Fußball nicht immun ist", führte Klopp weiter aus."Klar wollen wir nicht vor leeren Rängen spielen oder dass Matches verschoben werden. Aber wenn das nur einem einzigen hilft, machen wir das, ohne nachzufragen", strich der deutsche Coach die Bedeutung der Liga-Aussetzung hervor.Klopp schloss mit klaren Empfehlungen an die eigenen Fans: "Stellt die Gesundheit an erste Stelle, geht kein Risiko ein. Und denkt an die Verwundbaren in unserer Gesellschaft."