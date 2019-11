Knöchel kaputt! Liverpool-Star fehlt gegen Salzburg

Der fünfte Spieltag der Champions League ist am FC Liverpool und FC Barcelona nicht spurlos vorübergegangen. Beide Spitzenteams beklagen eine bittere Verletzung.

Bei Barcelonas Ousmane Dembele brach beim 3:1 gegen Dortmund eine alte Verletzung wieder auf. Der Franzose musste schon in der 22. Minute wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel unter Tränen ausgetauscht werden, ihm droht eine lange Zwangspause.Auch Jürgen Klopp fehlt ein Leistungsträger in den nächsten Wochen. Defensiv-Allrounder Fabinho zog sich beim 1:1 gegen Napoli eine Bänderverletzung im Knöchel zu und wird bis Jahresende fehlen.Für Salzburg ist der Ausfall im "Finale" um den Champions-League-Aufstieg am 10. Dezember nicht unbedingt ein Nachteil.