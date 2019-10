Kollegen schützen Klein vor den Austria-Fans

Austria-Lebensversicherung Christoph Monschein erlöste die Wiener Austria gegen Sturm Graz. Dann gab er Florian Klein Rückendeckung.

Die Austria atmet auf! Christoph Monschein erlöste die "Veilchen" mit dem 1:0 gegen Sturm Graz. Mit elf Punkten verbessert sich die Austria auf Platz elf, noch ein Zähler fehlt auf Hartberg und Rang sechs.Das Goldtor bereitete ausgerechnet Florian Klein vor, der bei den Fans zuletzt ins Visier geriet.Kurzer Rückblick: Nach der 2:5-Cuppleite in Wattens ging Klein mit Teilen der Austria-Fans wegen persönlicher Beleidigungen hart ins Gericht. Die Folge war scharfer Gegenwind aus der Fan-Szene. Beim 1:4 in Salzburg forderten die Austria-Fans per Transparent seine Vertragsauflösung. Der 32-Jährige versprach im Anschluss, weiterhin alles für die Austria geben zu wollen.Nach dem Sieg gegen Sturm stellten sich seine Mitspieler vor Klein. Bereits beim Torjubel wies Monschein die Fantribüne der Austria dann demonstrativ darauf hin, wer den Assist geliefert hatte."Ich habe mitbekommen, was in den letzten Wochen war. Persönliche Kritik, wie es bei ihm war, ist nicht optimal und nicht schön, das kann keiner brauchen. Aber ich verstehe auch den Unmut der Fans über unser Auftreten in den letzten Wochen", meinte Monschein auf die Szene angesprochen.Der Stürmer lobte seinen Kollegen: "Flo gibt jeden Tag 100 Prozent. Ich kenne ihn schon fast zwei Jahre lang. Er ist ein Vorzeigeprofi, ein Vorbild. Ich konnte mir schon viel von ihm abschauen. Ich bin froh, dass er den Assist gegeben hat und sich so belohnen konnte."Auch Kapitän Alexander Grünwald gibt Klein Rückendeckung: "Wenn wir als Mannschaft für unsere Leistung kritisiert werden, ist das in Ordnung. Wenn einzelne herausgepickt werden, ist es schwierig. Er hat sehr, sehr gut gespielt. Das war sicher Balsam auf seine Seele. Es freut mich sehr für ihn. Er hat sehr viel einstecken müssen."