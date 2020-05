Kommt Sané wegen kleiner Tochter zu den Bayern?

In der Coronakrise bahnt sich zumindest bei Bayern München ein Happy End an. Der Verein soll sich mit Wunschspieler Leroy Sané bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben.

Das ewige Hin und Her zwischen Bayern und Manchester City scheint beendet! Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn sollen laut Informationen dereinen Deal mit Sané fixiert haben.Der 24-Jährige übersiedelt um nur 40 Millionen Euro zum Schnäppchenpreis nach München.Möglich macht das der Einbruch der Transfersummen wegen der Coronakrise, City und Pep Guardiola schmeckt das natürlich weniger. Daher wollen die Engländer die Ablöse noch nach oben drücken.Finanziell ist man sich bei den Bayern aber schon zumindest mit dem Spieler einig, ein lukrativer Fünfjahresvertrag soll Sané an die Säbener Straße locken.Ein wichtiger "Verhandlungspartner" ist sicherlich auch Sanés kleine Tochter Rio Stella. Der Kicker-Star wünscht sich, dass sein Mädchen in Deutschland aufwächst. Sicher kein Nachteil für die Bayern!