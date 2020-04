Konditor-Kunst: Eine Rolle Klopapier um 6,95 Euro

Eigentlich sollte es nur ein kleiner Scherz sein, inzwischen ist der Marmorkuchen in Form von Klopapier von Tim Kortüm aus Dortmund aber zum Verkaufsschlager geworden.

Vor der Bäckerei "Schürener Backparadies" in Dortmund stehen die Menschen derzeit Schlange - mit Mundschutz und einem großen Stück Abstand zum Nächsten natürlich. Der Grund: Jeder will eine Rolle Klopapier ergattern.Klopapier in einer Bäckerei? Allerdings! Denn Bäckermeister Tim Kortüm hatte die Hamsterkäufe zu Beginn der Coronakrise mit Humor genommen und begann kurzerhand, Marmorkuchen in Form des begehrten Alltagsgegenstandes herzustellen.Was zu Beginn noch ein kleiner Scherz war, wurde ganz schnell zum Verkaufsschlager: "Die ersten acht Exemplare waren in wenigen Minuten weg", so der 36-Jährige gegenüber RP Online . Inzwischen produziere er gemeinsam mit seinen 40 Mitarbeitern 200 "Rollen" pro Tag.Erhältlich sind die Marmorkuchen, die mit Fondant überzogen werden, übrigens um 6,95 Euro.Auch Amerikaner mit Mundschutz gibt es hier in der Zwischenzeit im Sortiment.