Konkurrent von Lazaro kassiert Watschn im Spiel

Auch ohne Valentino Lazaro gewann Inter gegen Udinese. Im Mittelpunkt stand ausgerechnet Antonio Candreva, an dem der ÖFB-Legionär nicht vorbei kommt.

Mit 1:0 zwang Inter Mailand Udinese Calcio in die Knie. ÖFB-Legionär Valentino Lazaro schmorte dabei bei den Mailänder einmal mehr 90 Minuten nur auf der Bank.



Und so musste er vom Spielfeldrand tatenlos mitansehen, wie ausgerechnet Antonio Candreva, sein Konkurrent auf der rechten Außenbahn, die Geschichte des Spiels schreib.



Der 32-jährige Italiener provozierte seinen Gegenspieler Rodrigo de Paul so ausdauernd, bis dieser die Nerven wegschmiss und Candreva mitten auf dem Spielfeld eine krachende Watschn verpasste.



Der Schiedsrichter bekam die Attacke zunächst nicht mit, der Videoassistent machte ihn aber darauf aufmerksam und folgerichtig schickte er De Paul mit Rot vorzeitig unter die Dusche.



Eine Aktion von Candreva, ganz nach dem Geschmack von Inter-Trainer Antonio Conte. Schließlich galt der heute 50-Jährige schon zu seinen aktiven Zeiten als ausgewiesenes Schlitzohr auf dem Rasen.