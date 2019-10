Konzertkarten für PRINZ PI in Wien gewinnen

Der deutsche Rapper spielt am 19. Oktober im der Arena Wien. "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets.

Prinz Pi ist durch seine Vielseitigkeit und Wandelbarkeit ein immer wiederkehrendes Phänomen. Insgesamt 14 Soloalben machten den gebürtigen Berliner zu dem, was er jetzt ist, und immer wieder gewinnt er neue Fans zu den langjährigen Wegbegleitern dazu.Seit 2011 ist der Kreuzberger Rapper beinahe jedes Jahr auf Tour gewesen und bleibt der Tradition auch im kommenden Herbst treu. Er selbst beschreibt die Zeit passend mit dem Titel seines letzten Releases: "Nichts war umsonst".Samstag, 19. Oktober 2019Arena, WienSupport: GozpelEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrReguläre Tickets für das Konzert von Prinz Pi gibt esDas Gewinnspiel ist bis 16. Oktober (12.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 16. Oktober per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets an der Abendkassa des Events gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises abholen.