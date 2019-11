Biker bewusstlos nach Unfall mit Pkw in Favoriten

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer kam es am Samstagabend in Wien-Favoriten. Dabei trug der Krad-Fahrer mittelschwere Verletzungen davon.

Wegen Abklärung möglicher Verletzungen im Spital

Am Samstag kam es gegen 19.00 zu einem schlimmen Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer in der Herndlgasse in Wien-Favoriten. Dabei erlitt der 24-jährige Bikerlaut Polizeisprecher Markus Dittrich mittelschwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.Beim Eintreffen der Berufsrettung Wien am Unfallort war der Motorradfahrer inzwischen wieder bei Bewusstsein, so Sprecher Andreas Huber. Der Krad-Fahrer konnte erstversorgt werden und wurde von der Rettung anschließend ins Spital gebracht.Er erlitt am ganzen Körper Prellungen, wobei vor Ort nicht abgeklärt werden konnte, ob der 24-Jährige auch Verletzungen an der Wirbelsäule davongetragen hat.