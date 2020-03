Krankenschwester rettet Mann in U-Bahn das Leben

Während Sevda K. (28) mit der U1 fuhr, kollabierte ein Wiener (63). Die Krankenschwester reanimierte den 63-Jährigen – mit Erfolg!

(Lebens-)Rettung in letzter Sekunde: Am 11. März gegen 16 Uhr war Sevda K. (28) gerade mit der U1 zu einem Arzttermin unterwegs. In der Station Vorgartenstraße (Leopoldstadt) brach plötzlich ein Mann zusammen: "Ich habe zuerst gar nicht bemerkt, was passiert ist, weil ich so in Gedanken versunken war. Als ich es gecheckt habe, bin ich sofort hin", erinnert sich die 28-Jährige. "Er war bewusstlos, kalt und blass. Er hatte keinen Puls und atmete nicht mehr, er hat nicht mehr gelebt."Ohne zu zögern begann Sevda K. – sie arbeitet als Krankenschwester im Franziskus Spital in Margareten – mit der Reanimation des Kollabierten: "Nach etwa einer Minute ist er wieder zu sich gekommen. Er hat auf einmal so tief eingeatmet, dass ich erschrocken bin", erzählt die gebürtige Tirolerin, die seit rund zwei Jahren in Wien lebt."Wir haben ja einmal pro Jahr eine Reanimations-Schulung, aber da übt man nur an Puppen. Das hier war meine Premiere an einem Menschen. Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe", freut sich Sevda K. Auch die anderen Fahrgäste zeigten sich von der Leistung der 28-Jährigen beeindruckt und applaudierten ihr.Anschließend wurde der 63-Jährige, der unter Herzproblemen leidet, von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch untersucht und in ein Spital gebracht. Dieses konnte er bereits am nächsten Tag wieder verlassen: "Ich bin so froh, dass es ihm wieder gut geht", meint Sevda K.