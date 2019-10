Kreuzband-Schock! Sorge um Bayern-Abwehrchef

Der erst in der 91. Minute vergebene Sieg in Augsburg war nicht der einzige Rückschlag für die Bayern. Abwehrchef Niklas Süle musste schwer verletzt vom Feld.

Bereits in der zwölften Minute hatte der deutsche Teamspieler ausgewechselt werden müssen. ÖFB-Teamspieler David Alaba, der sein Comeback gab, wurde eingetauscht.Süle hatte sich zuvor bei einem Laufduell mit Augsburgs Florian Niederlechner im Strafraum ohne Fremdeinwirkung eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen. Der 24-jährige Bayern-Abwehrchef ging schreiend zu Boden, griff sich sofort ans Knie.Nach dem Spiel bestätigte Bayern-Coach Niko Kovac die schlimmsten Befürchtungen. "Das, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass das Kreuzband beschädigt ist", so der 48-Jährige. "Jetzt müssen wir schauen, inwieweit andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen wurden."Wie schwer die Kreuzbandverletzung tatsächlich ist, ist noch nicht klar. Süle verließ jedenfalls das Augsburger Stadion auf Krücken.Es wäre die bereits zweite schwere Verletzung im linken Knie für den DFB-Teamkicker. Schon im Dezember 2014 hatte sich Süle einen Kreuzbandriss zugezogen.