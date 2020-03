Kreuzbandriss! ÖSV-Adlerin schwer gestürzt

Bittere Nachrichten von den ÖSV-Adlerinnen. Ausgerechnet im letzten Skisprung-Bewerb der Saison stürzte Jacquenline Seifriedsberger schwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Am Donnerstag wurde der Skisprung-Weltcup aufgrund des Coronavirus vorzeitig beendet, im letzten Bewerb in Lillehammer verschnitt Seifriedsberger im Auslauf und verdrehte sich das Knie.Nun wurde die Diagnose bekannt: Kreuzbandriss im linken Knie! Es ist bereits der zweite Kreuzbandriss für die Oberösterreicherin, 2013 passierte die selbe Verletzung im rechten Knie.Die 29-Jährige wurde bereits in Norwegen operiert und wird nun mehrere Monate ausfallen.