Kreuzfahrtschiff quetscht sich durch engen Kanal

Die MS Breamer der Fred. Olsen Cruise Lines durchfuhr am 9. Oktober den Kanal von Korinth und stellte damit einen Rekord auf.

Über 24.000 Tonnen Gewicht bei einer Länge von knapp 200 Metern und einer Breite von gut 22 Metern – dies die Eckdaten der MS Breamer.Das Kreuzfahrtschiff durchfuhr, besser gesagt, quetschte sich am Mittwoch 9. Oktober, durch den Kanal von Korinth und stellte damit einen Rekord auf, wie " Greek City Times " berichtet. Es ist das größte Schiff, das diese Wasserstraße in Griechenland bislang durchquert hat.Die 929 Passagiere an Bord konnten gemeinsam mit der Besatzung die teilweise 80 Meter hohen Felswände, die links und rechts in die Höhe ragen, bestaunen. Der .6346 Meter lange Kanal, der an seiner engsten Stelle nur gerade 24 Meter misst, wurde von 1881 bis 1893 gebaut. Das Schiff der Fred. Olsen Cruise Lines befindet sich derzeit auf einer 25-tägigen Kreuzfahrt, die von Großbritannien aus startete.Die Durchfahrt soll nicht die letzte gewesen sein, wie die Rederei mitteilt. Im Frühling 2021 will man seinen Gästen dieses Spektakel erneut bieten.