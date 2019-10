Krisen-Saison: Austria senkt die Ticketpreise

Die Wiener Austria reagiert auf die sportliche Talfahrt der letzten Wochen. Die Tickets-Preise für die nächsten drei Heimspiele werden gesenkt.

Rang sieben in der Tabelle, deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Wiener Austria kommt in der Bundesliga einfach nicht in Schwung.Das schlägt sich nun auch auf die Ticketpreise der Veilchen nieder. Für die Heimspiele gegen WSG Tirol (26.10.), Mattersburg (10.11.) und Hartberg (30.11.) senken die Wiener die Kartenpreise.So sind Vollpreis-Tickets für die Osttribüne bereits um 16 Euro zu haben. Auf der Westtribüne kosten Tickets 24 Euro, auf der Nord- und Südtribüne 29 Euro. Damit liegen die Tickets-Preise "teilweise unter dem Preisniveau der letzten Saison", wie die Veilchen bekannt gaben. Zu Saisonbeginn kosteten Tickets zwischen 16 und 39 Euro.Der Grund für die Preis-Senkung liegt in der seit Saisonbeginn geltenden Preisstruktur der Wiener. Ticketpreise werden seit Sommer flexibel gestaltet, um auf saisonale Entwicklungen reagieren zu können.