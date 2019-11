Gegner lacht: "Sch... dich schon vor dem Kampf an"

Die beiden Internet-Megastars KSI und Logan Paul liefern sich im Staples Center in Los Angeles einen Fight. Beim Wiegen entstand ein schräger Schnappschuss.

Am Samstag kommt es in den USA zum Boxkampf zwischen den beiden Youtube-Größen KSI (Rapper) und Logan Paul (Influencer). Zusammen kommen die Männer auf rund 40 Millionen Subscriber.Im Staples Center kommt es zum Re-Match. Die beiden hatten sich schon Jahr in der Manchester Arena vor 20.000 Zusehern einen Fight geliefert. Der endete unentschieden. Jetzt soll endlich die Entscheidung fallen.Am Freitag stieg in Los Angeles das Wiegen vor dem Cruisergewicht-Fight. Wie vor einem Kampf üblich zogen die beiden Gegner eine Show ab, ließen die Muskeln spielen und schnitten Grimassen.Schräg: Auf Twitter gingen die Sticheleien weiter. KSI postete ein Foto seines Kontrahenten. Es zeigt Paul beim Wiegen, nur mit einer Unterhose bekleidet. KSI ringelte das Gesäß des 24-jährigen US-Amerikaners ein, inklusive eines nassen Fleckes. Mutmaßlich handelt es sich um einen Schweißfleck. Der 26-jährige Brite ließ sich die Chance nicht entgehen, provozierte: "Wirkt, als würdest zu dich jetzt schon ansch..."