Kühbauer: "Brauchen jetzt unbedingt neue Kräfte!"

Nach dem 1:2 gegen den LASK mit den drei Ausfällen von Thorsten Schick, Richard Strebinger und Maximilian Hofmann herrschen bei Rapid akute Personalsorgen. Die Abgänge von Mert Müldür und Marvin Potzmann schmerzen nun umso mehr.

"Wir müssen jetzt schauen, dass wir was auch dem Transfermarkt machen. Wir beobachten schon Leute, aber jetzt wird's intensiv werde müssen", fordert Trainer Didi Kühbauer Neuzugänge.Die zweite Heimpleite im dritten Liga-Heimspiel kommentierte der grün-weiße Coach so: "Die Verletzungen haben uns sehr, sehr weh getan. Es wäre mir wurscht, wenn wir verlieren, aber drei Spieler so zu verlieren, das ist ein Wahnsinn. Das hat das Spiel konfus werden lassen. Dass wir dann noch zu zehnt spielen müssen, das hat einfach gepasst. Mit zehn Leuten konnten wir dann so einen LASK-Eckball nicht verteidigen."(pip)