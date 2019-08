Kühbauer fordert: "Müssen einfach mehr leisten!"

Rapid gastiert am Sonntag (ab 17:00 Uhr bei uns im Live-Ticker) bei Sturm Graz. Knapp 13.000 Karten sind für den Liga-Hit schon weg, die beiden Vereine geben sich im Vorfeld vorsichtig.

Sturm ergatterte in den ersten drei Spielen sechs Punkte, Rapid vier. Wer ist Favorit? Eigentlich gibt es keinen, denn die Leistungen beider Mannschaften waren bislang durchwachsen."Jeder muss mehr leisten! Ich bin überzeugt, dass meine Burschen das auch tun werden", fordert etwas Rapid-Coach Didi Kühbauer. Trotz Pfiffen der eigenen Fans sieht der grün-weiße Trainer eine Moral-Injektion nach dem 2:1 gegen Altach: "Obwohl die Leistung am letzten Samstag gegen Altach nicht die beste war, sollten wir durch diesen Sieg Selbstvertrauen getankt haben."Auch bei Sturm weiß man nicht so genau, wo man steht. Trainer Nestor El Maestro meint: "Grundsätzlich ist ein Gegner wie Hartberg leichter als Rapid, aber die leichten Spiele gewinnt man nicht immer", nur zur Erinnerung, gegen Hartberg setzte es eine 0:1-Pleite für die Grazer.Was hat Sturm vor? "Wir sind in die ersten drei Ligapartien mit ähnlichen Strategien gegangen und waren zu zwei Drittel erfolgreich. Nach Sonntag wollen wir drei Viertel der möglichen Punkte haben", so El Maestro.Meisterlich wird die Stimmung in der Merkur Arena, schon 13.000 Tickets sind weg. "Dort ist immer überragende Stimmung, beide Fangruppen machen das Stadion bei unseren Spielen normal zu einem Hexenkessel, da geht es immer richtig ab. Auch auf dem Rasen geht es normalerweise immer heiß und auch knapp her", weiß auch Rapid-Tormann Richard Strebinger.(pip)